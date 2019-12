Côte d'Ivoire : La Banque Nationale d’Investissement innove avec l’application «B.Free».

La Banque Nationale d’Investissement (BNI) a procédé au lancement d’une plateforme innovante de services et de transfert électronique via un Smartphone, dénommé : « B.Free ». C’était au cours d’une conférence de presse, ce mercredi 4 décembre 2019 à Abidjan-Plateau.



Selon son directeur général, Youssouf Fadiga, « B.Free est un portefeuille électronique conçu pour s’adresser à tout le monde et répondant aux exigences d’un marché. C'est-à-dire, pas besoin d’être client BNI ou client d’une autre banque pour l’utiliser ». Il a ensuite souligné que ce nouveau produit utilisable au-delà des frontières de la Côte d’Ivoire est téléchargeable sur Internet via Google.store et très bientôt sur Apple.store.



Youssouf Fadiga qui a co-animé la conférence avec son chef de département banque électronique, Hamed M’Broh, ont tous deux affirmé que cette application vise à offrir aux populations, un espace de liberté, de nouvelles solutions de paiement et de transfert d’argent profitable à tous.



Les conférenciers ont ainsi signifié qu’hormis les opérations habituelles de mobile money (paiement de factures diverses, abonnements télé, couverture assurances, etc), B.Free est une plateforme évolutive, qui offrira progressivement la possibilité de payement des impôts, taxes municipales, titre de transport Sotra. Puis, le rechargement de badge pont HKB, transfère d’argent sur les cartes de crédit zone Uemoa, etc.



Signalons que pour le moment, les services fonctionnels, sont le wallet (portefeuille électronique) entièrement gratuit et ouvert à tous. Ainsi que les services de paiements par QR code, puis les transferts d’argent via les cartes Visa, au sein de la zone de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa).