Côte d’Ivoire : Le Conseil Café-Cacao ivoirien en guerre contre les opérateurs libanais du cacao

Le CCC accuse certains opérateurs libanais d'acheter des fèves de cacao à des prix supérieurs aux prix fixés par le gouvernement ivoirien. Ces pratiques, connues sous le nom de "trafic de cacao", entraînent une baisse des revenus des producteurs et une perturbation du marché.



Pour mettre fin à ces agissements, le CCC a suspendu les activités de plusieurs coopératives soupçonnées d'être liées à des opérateurs libanais indélicats. Ces coopératives auraient servi de façade pour acheter du cacao à des prix illégaux et le revendre ensuite sur le marché international.



La décision du CCC a été saluée par les organisations de producteurs de cacao ivoiriens, qui y voient une mesure nécessaire pour protéger leurs intérêts. Ils espèrent que cette action permettra de mettre fin aux pratiques illégales qui nuisent à leur secteur d'activité.



La lutte contre le trafic de cacao est un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Le CCC a annoncé qu'il continuerait à prendre des mesures pour réguler le marché et protéger les producteurs ivoiriens.



Cette situation met en lumière les défis auxquels le secteur du cacao ivoirien est confronté. Il est important de trouver des solutions durables pour garantir un marché équitable et transparent qui profite à tous les acteurs de la filière, des producteurs aux consommateurs.



En conclusion, la décision du Conseil Café-Cacao de suspendre les activités des coopératives liées aux opérateurs libanais indélicats est une mesure forte visant à lutter contre les pratiques illégales qui perturbent le marché du cacao ivoirien. Cette action a été saluée par les organisations de producteurs de cacao et devrait contribuer à protéger leurs intérêts.