Côte d'Ivoire : Le Conseil National de Sécurité salue les progrès en matière de sécurité

Le Conseil National de Sécurité (CNS), réuni sous la présidence d'Alassane Ouattara, a rendu un bilan positif de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Les opérations de sécurisation menées ces dernières années, notamment « Épervier 10 », « Mirador » et « Verrou 322 », ont permis d'améliorer considérablement le niveau de sécurité sur l'ensemble du territoire national.





Une amélioration significative de la sécurité





Les chiffres sont éloquents : l'indice général de sécurité a chuté de 6,8 en 2012 à 1,2 en 2024, soit une baisse de près de 82%. Cette amélioration est le fruit d'investissements conséquents dans les forces de défense et de sécurité, qui ont été équipées de matériel moderne et ont bénéficié d'une formation renforcée.





Le déploiement massif des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire, couplé à la multiplication des opérations de sécurisation, a permis de réduire considérablement les actes de criminalité et de terrorisme. Les opérations « Épervier 10 » et « Mirador » ont notamment contribué à rassurer les populations, leur permettant de célébrer les fêtes de fin d'année dans un climat de paix et de sécurité.





La lutte contre la fraude et le trafic





L'opération « Verrou 322 » a également porté ses fruits, en permettant de lutter efficacement contre la fuite des produits agricoles de rente vers les pays voisins. Cette opération a notamment mis en évidence l'implication de certaines autorités administratives et sécuritaires dans ces pratiques illégales. Le Conseil National de Sécurité a souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour éradiquer ce phénomène qui nuit à l'économie nationale.





Les défis à relever





Malgré ces progrès encourageants, le Conseil National de Sécurité a souligné la nécessité de maintenir une vigilance constante. Les menaces sécuritaires évoluent rapidement et il est important d'adapter en permanence les dispositifs de sécurité.





Le président Ouattara a appelé les forces de défense et de sécurité à poursuivre leurs efforts pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Il a également insisté sur l'importance de la coopération entre les différents services de sécurité et avec les partenaires internationaux.