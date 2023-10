Côte d’Ivoire : Le gouvernement engagé pour une administration zéro papier à l’horizon 2030

Organisé par le Comité national de Digitalisation (CnDigit), l'atelier a vu la participation de la directrice du CICG, Awa Dosso, et de plusieurs directeurs généraux, centraux et chefs de service de l’Administration publique, du directeur général de Microsoft Côte d’Ivoire et des directeurs de systèmes d'information.



L'objectif principal de cet atelier est de renforcer la synergie entre le CnDigit et les DSI des ministères, en formalisant un cadre de collaboration par la présentation des initiatives clés et les engagements pour la transformation digitale de l'administration publique.



Le ministre en charge de l'Économie numérique a fait savoir que le CnDigit a élaboré des plans ambitieux pour moderniser les infrastructures technologiques en Côte d'Ivoire, promouvoir l'utilisation des technologies émergentes et encourager l'adoption des meilleures pratiques en matière de gouvernance numérique. Cependant, a-t-il souligné, « pour que ces plans se concrétisent et que la transformation numérique devienne une réalité, il est essentiel que les ressources humaines chargées de les mettre en œuvre travaillent en étroite collaboration. Les directeurs de systèmes d'information, qui sont en première ligne doivent être mobilisés, sensibilisés et même formés quand cela sera nécessaire ».



Amadou Coulibaly a, par la suite, encouragé tous les participants à partager leurs expériences et à exprimer leurs préoccupations. « Notre réussite dépendra de notre capacité à travailler ensemble, à dépasser les obstacles et à innover pour le bien de nos concitoyens », a-t-il dit.



Le coordonnateur du Bureau de Coordination des Projets prioritaires (BCPP), Siaka Kangouté, qui a présenté le CnDigit a souligné l'importance de mettre en place un système d'interopérabilité pour une meilleure communication des DSI, ce qui permettra à chaque administration de capitaliser sur des données existantes au sein d'une autre administration.



Le Comité national de Digitalisation (CnDigit), créé par arrêté N°0910/PM/CAB du 26 septembre 2022, a pour mission d’optimiser, de mutualiser et d’accélérer les initiatives de digitalisation au niveau national ; l'une des visions phares étant la mise en place d'une administration "Zéro Papier" d'ici 2030.