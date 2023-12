Côte d’Ivoire : Les 200 meilleurs étudiants dotés de 200 ordinateurs et de codes d’accès à une bibliothèque numérique

Adama Diawara a expliqué que cette bibliothèque numérique de 96 000 ouvrages, qui porte le nom du Président Alassane Ouattara, vise à faciliter aux étudiants de Côte d’Ivoire les activités de recherche et l'accès à la connaissance. « Cette bibliothèque comporte également 5 000 thèses qui pourront servir pour les recherches", a-t-il précisé selon le gouvernement.



L'émissaire du gouvernement a, en outre, annoncé qu’à terme, la nouvelle bibliothèque numérique sera accessible à tous les étudiants des universités et grandes écoles publiques et privées de Côte d’Ivoire, avec une banque d'ouvrages couvrant toutes les disciplines et spécialités.



La cérémonie, qui s’inscrivait dans les activités gouvernementales comptant pour l’année de la jeunesse 2023, s’est tenue en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa Coulibaly. Celui-ci a remis 20 ordinateurs à l'INP-HB, fleuron de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d’Ivoire.