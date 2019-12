Côte d’Ivoire : Ouverture à Abidjan de la 14e réunion régionale africaine de l’OIT

Le ministre ivoirien de l’Emploi et de la Protection sociale, Abinan Kouakou Pascal a affirmé son souhait de voir progresser significativement la justice sociale et le travail décent sur le continent africain. C’était à l’ouverture de la 14e réunion régionale africaine de l’Organisation internationale du travail (OIT), au Sofitel hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody.

Poursuivant, le ministre a regretté qu’en Côte d’Ivoire, selon une enquête de 2016, la structure de l’emploi montre une prédominance des emplois informels avec un taux de 93,9% et de 97,9% en milieu rural.

Le directeur général du Bureau International du Travail ( BIT), Guy Ryder a estimé pour sa part, que l’Afrique « a toutes les raisons de regarder l’avenir du travail avec confiance ». Selon lui, Il faut créer 26 millions d’emplois tous les ans en Afrique, si l’on veut réaliser le développement durable en 2030.

« D’ici à 2035, la main d’œuvre va croître de 60% en Afrique... L’Afrique dispose d’un potentiel unique en matière d’énergies renouvelables. Mais en même temps, nous sommes témoins de la vulnérabilité du continent face aux changements climatiques», a-t-il déclaré





Plusieurs communications thématiques suivies de débats, dont une table ronde présidentielle sur l’avenir du travail voulu pour l’Afrique vont meubler cette rencontre internationale, qui enregistre plus de 500 délégués d’employés et d’employeurs.