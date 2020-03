ACTUALITES Côte d’Ivoire : Pandémie de la maladie a coronavirus 2019 (COVID-19) méssage à la Nation de S.E.M. le Président de la République

Pandémie de la maladie a coronavirus 2019 (COVID-19) méssage à la Nation de S.E.M. le Président de la République : Mes chers compatriotes, Chers amis de la Côte d’Ivoire, Depuis décembre 2019, le monde entier est confronté à une pandémie sans précédent liée au coronavirus (COVID-19). Cette pandémie frappe tout le monde, sans distinction de race, d'âge ou de religion. Cette maladie peut être mortelle. Le COVID-19 est extrêmement contagieux et se propage rapidement, au contact ou en étant simplement à proximité d’une personne atteinte. A ce jour, plus de 340.000 personnes sont infectées dans le monde et près de 15.000 décès ont été enregistrés à cause du CORONAVIRUS. Je m’incline devant la mémoire de toutes les victimes décédées à travers le monde. Mes chers compatriotes, Notre pays n'est malheureusement pas épargné puisque, entre le 11 et le 22 mars 2020, vingt-cinq (25) cas confirmés de COVID-19 ont été enregistrés en Côte d’Ivoire. A ce jour, même si notre pays n’a pas connu de perte en vie humaine, ce bilan reste trop élevé au regard des mesures que nous avons prises. En effet, le Gouvernement, avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a mis en place un plan de réplique axé sur la surveillance épidémiologique et biologique, la prévention, la prise en charge des malades éventuels, l’information et la sensibilisation des populations sur le respect des mesures de prévention du COVID-19. Ce plan de réplique a été adopté en Conseil des Ministres, le mercredi 4 mars 2020. Un comité de veille présidé par le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique et composé de l’Institut National d’Hygiène Publique, de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, du SAMU (le Service d’Aide Médicale d’Urgence) et du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du Centre Hospitalier Universitaire de Treichville, a été mis en place et tient des réunions hebdomadaires, pour coordonner les orientations stratégiques ainsi que les actions opérationnelles dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. J’ai moi-même présidé, le lundi 16 mars dernier, un Conseil National de Sécurité extraordinaire au cours duquel, nous avons, sur la base des recommandations du Comité de veille, pris 13 mesures complémentaires en vue de limiter la propagation du Coronavirus dans notre pays, notamment : - la suspension de l’entrée en Côte d’Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus (COVID-19) ; - la mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l’Etat ; - la fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours ; - la fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle ; - La gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de COVID-19. Ces mesures ont été complétées par la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à tout trafic de personnes, le dimanche 22 mars 2020 à minuit. Mes chers compatriotes, Malheureusement la pandémie du coronavirus continue de progresser. Afin d’éviter la propagation de cette maladie dans notre pays, il est impérieux d’adopter les bonnes pratiques et de mettre en application les mesures de prévention recommandées par le Ministère de la Santé et de l’hygiène Publique et l'Organisation Mondiale de la Santé, à savoir: - Se laver fréquemment et soigneusement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique ; - Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir et le jeter immédiatement; - Saluer sans se serrer la main, sans accolades et sans embrassades ; - Respecter une distance d’au moins un mètre entre les personnes ; - Éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. Ce sont des gestes simples mais qui peuvent sauver des vies : la vie de chacun d'entre nous, la vie des personnes que nous aimons, la vie de nos voisins, de nos collègues. Je veux donc appeler chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, chaque habitant de la Côte d'Ivoire à la responsabilité, au civisme et à la discipline. Protégeons-nous et protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus en étant disciplinés et en appliquant les mesures de prévention. Chères sœurs, chers frères, Dans cette lutte que nous menons contre la propagation du COVID-19, notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des consignes de prévention. Oui, le manque de discipline nous met en danger et met en danger les autres. Je voudrais, à cet égard, condamner les actes d’indiscipline et les cas d’exception qui ont perturbé le démarrage des opérations de mise en quarantaine, à l’INJS, des ressortissants ivoiriens et des résidents permanents non ivoiriens à leur entrée sur le territoire ivoirien. Je voudrais réaffirmer que nous sommes tous égaux devant la loi et devant la maladie. Par conséquent, je n’accepterai pas que cela se produise à nouveau. J’exhorte toutes les forces vives de la Nation : les chefs traditionnels, les guides religieux, les leaders politiques, les élus, les artistes, les sportifs, les professionnels des médias et tous les autres membres de la société civile à se joindre au Gouvernement pour l’information et la sensibilisation de nos populations. Nous devons être unis face à cette maladie en renforçant la sensibilisation autour de nous, auprès de nos enfants, de nos familles, de nos amis. C'est un appel à l'union sacrée que je veux lancer, pour sauver nos vies, pour sauver notre chère Côte d'Ivoire. C’est ensemble, dans l’union, la solidarité et la discipline que nous sortirons de cette crise sanitaire à laquelle nous devons faire face. J’adresse mes encouragements à l’ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie COVID-19, en particulier le personnel médical à qui je rends hommage pour son dévouement. Mes chers compatriotes, Le Gouvernement et moi-même suivons avec une attention particulière l'évolution de la situation dans notre pays. Nous restons fermement engagés à mobiliser tous les moyens pour venir à bout de cette terrible pandémie. Ainsi, face à la progression de la pandémie dans notre pays, j’ai décidé de renforcer les dispositions déjà en vigueur. C'est pourquoi, je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, conformément à la loi n°59-231 du 7 novembre 1959. Des mesures additionnelles seront prises pour renforcer le dispositif de prévention mis en place par le Conseil National de Sécurité. Toutes ces dispositions ont fait l’objet d’un décret que je viens de signer aujourd’hui-même. Il s’agit de : 1- La fermeture de tous les maquis et restaurants à compter de ce lundi 23 mars 2020 à minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle ; 2- L’instauration d’un couvre-feu de 21 h à 5 h du matin, à compter du mardi 24 mars ; 3- La régulation des transports interurbains, intercommunaux, intra-communaux et l’interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l’intérieur du pays ; 4- Le confinement progressif des populations par aire géographique, en fonction de l’évolution de la pandémie ; 5- La création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d’assistance ; 6- Le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l’ensemble du territoire national ; 7- La détection précoce, la prise en charge rapide et l’isolement en toute confidentialité des malades ; 8- La mise en place d’un centre d’appels dédié au Covid-19 et d’un système d’alerte et de suivi utilisant, notamment, les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; Je demande aux forces de sécurité de faire appliquer strictement ces mesures en vue de protéger les populations, dans le souci d’éviter la propagation du coronavirus dans notre pays. J’ai aussi instruit le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en vue de donner des suites judiciaires au non-respect de ces mesures et à la diffusion de fausses informations. Par ailleurs, nous allons renforcer le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge de la maladie à travers un plan de riposte national, d’un montant de 95 milliards 880 millions de F CFA, qui vise à briser la chaîne de transmission de la maladie, à garantir la meilleure prise en charge des malades, à isoler et à suivre les personnes qui ont été en contact avec ces malades. Ce plan permettra aussi de poursuivre les efforts pour maintenir les populations à l’abri de la contamination. J’ai également instruit le Premier Ministre de me faire une évaluation de l’impact économique et financier, en concertation avec le secteur privé, en vue de soutenir notre outil économique et soulager les populations. Mes chers compatriotes, C’est ensemble que nous stopperons la propagation du coronavirus en Côte d’Ivoire. J’invite donc les leaders politiques, les élus (députés, sénateurs, maires, conseillers municipaux et régionaux), les Religieux, les Chefs traditionnels, les Tradipraticiens, les Ordres Professionnels et les Syndicats, les Opérateurs Economiques ainsi que la société civile à s’impliquer activement dans la mise en œuvre de ces dispositions. J’exhorte chacune et chacun d’entre vous, encore une fois, à respecter scrupuleusement toutes les mesures de prévention prises par le Gouvernement. Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire. Je vous remercie. Distribué par APO Group pour Présidence de la République de Côte d'Ivoire.



