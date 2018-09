Côte d’Ivoire/Projet du 4e pont d’Abidjan : l’indemnisation des ménages impactés a démarré

La phase d’indemnisation des populations situées sur l’emprise du projet de construction du quatrième pont d’Abidjan est effective depuis ce lundi 17 septembre à Abidjan-Attécoubé. Où les ménages ont commencé à recevoir leur chèque au foyer des jeunes de ladite commune.



Selon Ouattara Issa, le coordonnateur du Projet de transport urbain d’Abidjan (Ptua), cette première phase de paiement concerne au total 1600 personnes, recensées à Attécoubé (Fromager, Jean-Paul 2, Santé, Boribana).



Pour la journée d’aujourd’hui, ce sont 100 personnes qui sont attendues, a-t-il précisé. Avant d’indiquer que la cellule de coordination a deux semaines pour boucler avec cette première phase. Après quoi, ça sera au tour des autres zones, notamment Yopougon (Yaossehi, Doukouré et nouveau quartier) et Adjamé (Bromakoté et Adjamé-village), a-t-il ajouté.



Assurant que toutes les populations impactées dans le cadre de ce projet seront indemnisées, le coordonateur a relevé que ce sont 6000 personnes recensées qui ont déjà signées les Procès verbaux (Pv) des négociations, sur les 14 472 ménages impactés. Ainsi, a-t-il déclaré : « Les négociations continuent ».



Ouattara Issa a également signifié le montant global prévu pour l’indemnisation est de 30 milliards de F Cfa. Et de mentionner que les montants sont variables d’un ménage à un autre et cela en fonction des activités.