Côte d’Ivoire : Robert Beugré Mambé nommé Premier ministre

Un communiqué de la Présidence de la République, lu ce 16 octobre 2023 à la télévision nationale, annonce que le gouverneur du district autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambré, figure de la majorité présidentielle, a été choisi par le président Alassane Ouattara pour diriger le nouveau gouvernement. Il remplace Patrick Achi, en poste depuis mars 2021.



Le nouveau Premier ministre est chargé de proposer au chef de l’État un nouveau gouvernement « dans les meilleurs délais », selon le communiqué de la Présidence.



Membre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Robert Beugré Mambé a été nommé gouverneur du district autonome d’Abidjan par Alassane Ouattara à son arrivée au pouvoir, en 2011. Un poste stratégique qu’il occupait toujours jusqu’à aujourd’hui.



Lors des dernières élections locales, le 2 septembre, il a été élu maire de la commune de Songon, à une trentaine de kilomètres à l’ouest d’Abidjan. Premier ministre depuis mars 2021, Patrick Achi avait été nommé après le décès de son prédécesseur Hamed Bakayoko, qui avait lui-même succédé à Amadou Gon Coulibaly, disparu en juillet 2020.



Transfuge du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et ancien proche d’Henri Konan Bédié, le nouveau Premier ministre s’était fait une place de choix dans le premier cercle du président et était décrit par beaucoup comme l’un de ses plus proches collaborateurs.



Bien implanté localement, Robert Beugré Mambé venait d’être confortablement réélu pour un deuxième mandat à la tête du conseil régional de la Mé, lors des élections locales du 2 septembre dernier. Et selon certaines indiscrétions, la formation d’un nouveau remaniement ministériel est attendue demain, le 17 octobre.



On se rappelle que le 28 septembre, lors du précédent conseil des ministres, le chef de l’État avait informé les membres du gouvernement de sa volonté de remanier son équipe, provoquant un certain émoi dans la salle.