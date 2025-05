Côte d’Ivoire : Rocha Diagnostics, une nouvelle industrie pharmaceutique en Afrique de l’Ouest francophone

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle de Côte d’Ivoire, Pierre N’Gou Dimba, a présidé, le mardi 27 mai 2025 à Abidjan-Cocody, le lancement officiel de Roche Diagnostics Côte d’Ivoire, nouvelle filiale juridique du groupe Roche en Afrique de l’Ouest francophone.



C’était en présence de Johan Descombes, directeur général de Roche Diagnostics, une entreprise pharmaceutique suisse, et l'une des principales entreprises mondiales du secteur.



« Le ministère reste désireux de collaborer avec Roche et d’autres parties prenantes dans l’ensemble de la prestation de soins de santé pour atteindre nos objectifs nationaux en tant que pays, réaliser nos ambitions régionales et répondre aux besoins immédiats de notre système de santé. Nous nous félicitons du lancement de la filiale de Roche Diagnostics ici en Côte d’Ivoire. Cela permettra de rapprocher les opérations et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement là où il est nécessaire. La nouvelle filiale contribuera directement à accélérer la logistique et les délais de livraison, afin de garantir que les interventions diagnostiques critiques soient librement accessibles à un plus grand nombre d’Ivoiriens », a indiqué Pierre N’Gou Dimba.



Il a remercié le groupe Roche pour son soutien et sa collaboration continus. « Continuons à aller de l’avant avec l’intention de faire en sorte que chaque Ivoirien ait accès à des diagnostics rapides et de haute qualité, où qu’il soit », a souhaité le ministre.



Au cours de cette cérémonie, il est revenu sur les progrès significatifs enregistrés par la Côte d’Ivoire dans la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles : « Au cours des deux dernières décennies, notre population (plus de 30 millions de personnes et en augmentation) a connu des réductions significatives des décès liés au Sida, qui, en 2024, ont diminué de 83 % depuis 2002, et des nouvelles infections par le VIH qui ont chuté de près de 90 % au cours de la même période. La tuberculose a chuté de près de 40 % et nous avons également fait des progrès significatifs pour faire face à l’une des charges de morbidité palustre les plus élevées au monde ».



Johan Descombes a, pour sa part, a assuré que Roche Diagnostics entend contribuer à rendre la santé des Ivoiriens meilleure. Il a annoncé que l’ambition du groupe Roche est de décupler le nombre de tests de qualité à l'horizon afin de les rendre accessibles aux populations.



Selon lui, le Groupe Roche, ce sont 2200 systèmes qui équipent différents laboratoires et structures de santé, à travers le continent, plus de 100 millions de tests distribués par an. Et en particulier, plus de 10 millions de patients qui bénéficient des charges virales de Roche chaque année, à travers une collaboration avec le programme de lutte contre le Sida.



En marge de cette cérémonie s’est tenue un panel sur la problématique de l’accès au diagnostic dans les pays à revenu faible, notamment en Côte d’Ivoire. Le panel a rassemblé experts, acteurs institutionnels et professionnels de santé.