Côte d'Ivoire : Un bilan prometteur pour l'autonomisation de la jeunesse ivoirienne

Lors du Conseil des ministres du 18 septembre 2024, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a présenté le bilan du Programme Jeunesse du Gouvernement (PJGOUV) au 30 juin 2024.



Pour l'année 2024, la mise en œuvre du PJGOUV est estimée à 438,4 milliards de FCFA, dont 233,6 milliards de FCFA destinés à la construction des infrastructures de jeunesse, avec l'ambition d'impacter plus de 1,5 million de jeunes.



Ce bilan positif souligne l'engagement du gouvernement ivoirien en faveur de la jeunesse et son rôle dans le développement socio-économique du pays.



En conclusion, le bilan mi-parcours du PJGOUV 2024 est encourageant et témoigne de l'engagement du gouvernement ivoirien en faveur de la jeunesse. Pour pérenniser ces efforts, il est essentiel de poursuivre sur cette lancée, d'adapter les programmes aux besoins évolutifs des jeunes et de renforcer les partenariats avec les acteurs de la société civile et du secteur privé.