Côte d'Ivoire : Une nouvelle génération de gardiens de la nature prête à servir

La Côte d'Ivoire vient de renforcer ses rangs en matière de protection de l'environnement. En effet, ce jeudi 13 février 2025, l'École nationale des Eaux et Forêts a organisé une cérémonie de présentation au drapeau et de baptême de promotion pour 1020 nouveaux agents, dont 218 femmes.





Baptisée du nom du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Vagondo Diomandé, cette nouvelle promotion est appelée à jouer un rôle crucial dans la préservation des ressources naturelles du pays.





Un engagement fort pour la protection de l'environnement





Lors de la cérémonie, le ministre Vagondo Diomandé a exhorté les nouveaux agents à s'investir pleinement dans leur mission de protection de la nature. "Vous êtes les gardiens de notre patrimoine naturel et ce rôle nécessite un engagement absolu", a-t-il déclaré. Il a souligné l'importance de lutter contre les menaces qui pèsent sur les forêts et la faune, telles que la déforestation illégale et le braconnage.





Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a quant à lui insisté sur les valeurs fondamentales que doivent incarner les agents des Eaux et Forêts : sens du devoir, loyauté, responsabilité et patriotisme. Il a également rappelé l'objectif du gouvernement d'atteindre un taux de couverture forestière de 20% à l'horizon 2030.





Une féminisation des métiers de l'environnement





La présence de 218 femmes au sein de cette promotion est un signal fort quant à la volonté du gouvernement de promouvoir l'égalité des genres dans les métiers de l'environnement. Ces jeunes femmes apporteront une nouvelle dynamique et de nouvelles compétences au sein des Eaux et Forêts.







Cette cérémonie marque une étape importante dans la lutte contre la dégradation des forêts et la protection de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Les nouveaux agents des Eaux et Forêts ont un rôle essentiel à jouer dans la préservation de ce patrimoine naturel pour les générations futures.