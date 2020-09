Côte d’Ivoire/Urbanisation galopante et développement des régions : Abidjan accueil une Conférence-débat le 29 septembre 2020

Le développement des pôles urbains ivoiriens, de même que les implications engendrées seront au cœur d’une conférence-débat le 29 septembre 2020, au Pullman hôtel d’Abidjan-Plateau. Cette rencontre internationale est placée sous le thème : « La ville ivoirienne du futur, catalyseur du développement des régions ».Elle est organisée par la plate-forme de débats stratégiques : « Economie Entreprises Live », filiale du Groupe I-conférences, en partenariat avec le ministère ivoirien de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Elle réunira plus de 200 urbanistes, aménageurs, architectes, constructeurs, géographes, agences urbaines, collectivités locales, promoteurs immobiliers, bailleurs de fonds, banquiers et organisations internationales.En effet, le constat est que les pôles urbains ivoiriens sont sous pression. De même, la croissance économique soutenue de cette dernière décennie, couplée à la crise sanitaire du Covid-19 appellent ainsi, à une réflexion profonde autour de l’organisation des villes. Et ce, pour une meilleure cohésion économique, sociale, ainsi qu’une croissance durable.Partant du fait que l’urbanisation est à la fois une conséquence du développement et une force motrice de son accélération, ce conclave d’Abidjan va ouvrir la réflexion, pour faire converger les visions des différentes parties prenantes, vers un objectif commun de développement urbain réfléchi et maîtrisé.Au programme de ce rendez-vous, quatre panels intégrants différents sous-thèmes, seront animés par des experts de haut niveau. Notamment, « Le foncier, le nerf de la guerre » ; « Les grandes villes catalyseurs de développement des régions » ; « L’urgence d’une mobilité urbaine efficace et durable » et « L’urbanisation accélérée, une réelle opportunité pour le secteur privé ».La Conférence est placée sous l’égide des ministres ivoiriens, Bruno Nabagné Koné, en charge de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, puis de François Albert Amichia, lui en charge de la Ville, ainsi que de Mounia Tagma de Affordable Housing Institute (Institut pour le logement abordable).Tenant compte du contexte de crise du Covid-19, qui impose des mesures barrières, les participants sont invités à s’inscrire très rapidement via le lien : www.eelive.ma/inscription , en vue de la mise en place des dispositions pratiques garantissant la sécurité de tous.