Côte d’Ivoire/ Violences conjugales et sexuelles en période COVID-19 : L’ONG Overcome Women apporte son soutien aux survivantes

L’ONG Overcome Women a parcouru du 14 au 15 mai 2020, les communes d’Abidjan-Cocody, Yopougon, Abobo et Marcory pour distribuer des kits alimentaires aux femmes et jeunes filles victimes de violences conjugales et sexuelles.



Cette action caritative de ladite ONG avec le concours de ses mécènes vise à apporter un soutien conséquent aux femmes, en cette période difficile de Covid-19 que plusieurs d’entre elles traversent dans leurs foyers.



Ce sont 20 femmes au total qui ont reçu chacune un kit alimentaire composé d’un sac de riz, d’une bouteille l’huile, de pattes alimentaires, de sucre, des épices, des chips pour enfant, en plus d’une somme de 5000 à 10 000 F Cfa, selon les besoins identifiés chez la survivante.



La présidente de l’ONG Overcome Women Marie-France Kouakou a exprimé ses remerciements aux différents donateurs, particulièrement à Thérèse Gnapié, Martine Kouassi, Anna Bailly Traore et Yakiema Kouyaté, pour leur soutien indéfectible.



A l’endroit des femmes, elle les a encouragé à dénoncer toutes formes de violences, puis à faire preuve de courage et de persévérance durant le suivi post-violence.



Marie-France Kouakou a enfin relevé tout le soutien de l’ONG Overcome Women à l’égard des femmes en situation de détresse, afin de les aider à la restauration de leur dignité et la plénitude de leur épanouissement.

L’ONG Overcome Women a parcouru du 14 au 15 mai 2020, les communes d’Abidjan-Cocody, Yopougon, Abobo et Marcory pour distribuer des kits alimentaires aux femmes et jeunes filles victimes de violences conjugales et sexuelles.



Cette action caritative de ladite ONG avec le concours de ses mécènes vise à apporter un soutien conséquent aux femmes, en cette période difficile de Covid-19 que plusieurs d’entre elles traversent dans leurs foyers.



Ce sont 20 femmes au total qui ont reçu chacune un kit alimentaire composé d’un sac de riz, d’une bouteille l’huile, de pattes alimentaires, de sucre, des épices, des chips pour enfant, en plus d’une somme de 5000 à 10 000 F Cfa, selon les besoins identifiés chez la survivante.



La présidente de l’ONG Overcome Women Marie-France Kouakou a exprimé ses remerciements aux différents donateurs, particulièrement à Thérèse Gnapié, Martine Kouassi, Anna Bailly Traore et Yakiema Kouyaté, pour leur soutien indéfectible.



A l’endroit des femmes, elle les a encouragé à dénoncer toutes formes de violences, puis à faire preuve de courage et de persévérance durant le suivi post-violence.



Marie-France Kouakou a enfin relevé tout le soutien de l’ONG Overcome Women à l’égard des femmes en situation de détresse, afin de les aider à la restauration de leur dignité et la plénitude de leur épanouissement.