AFRIQUE Côte d’Ivoire : couverture de toutes les écoles primaires publiques en cantines scolaires d’ici 2030

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Septembre 2024



L’État à travers le Programme social du gouvernement (Psgouv2) mène, sur l’ensemble du territoire national, des actions pour améliorer les conditions d’apprentissage et les performances scolaires des élèves.



La pérennisation des cantines scolaires est un point important pour l’atteinte de ces objectifs. Pour les cantines scolaires, c’est un montant de 16,2 milliards de FCFA qui a été investi de 2014 à 2019 pour offrir un repas à plus d’un million d’élèves. La Côte d’Ivoire compte à ce jour 5 602 cantines scolaires.



Ce qui représente 36% de taux de couverture. L’ambition du gouvernement est de couvrir 100% des écoles primaires publiques d’ici 2030. Aussi, la pérennisation des cantines scolaires est-elle un point important de l’axe 2 de la deuxième phase du Programme social du gouvernement qui porte sur l’amélioration des conditions d'études.



Durant l’année scolaire 2023-2024, la coordination générale du Psgouv et la direction des cantines scolaires ont sillonné de nombreuses localités (Songon, Adzopé, Daloa, Man, Bouna, Bondoukou …), pour s’imprégner des conditions de fonctionnement des cantines dans les écoles.



La région du Gontougo, pour l’année scolaire 2023-2024, comptait 366 cantines, dont 192 appuyées par le gouvernement pour offrir un repas chaud à 27 300 rationnaires. Les 174 autres étant soutenues par le Programme alimentaire mondial (PAM) pour 27449 rationnaires. Selon la coordinatrice régionale des cantines scolaires à la Drena de Man, on compte 141 écoles à cantines pour 25 932 rationnaires.



Dans la région du Bounkani, sur 233 écoles pour un effectif de 27 991élèves, 118 écoles disposent d’une cantine pour 20581 rationnaires. L’EPP Kokpingué, située à une quarantaine de Km de Bouna, est soutenue par le groupement agricole « Lagabénou » qui en trois ans, a offert 3,2 tonnes de vivres. Ici avec 25 FCfa, les élèves peuvent avoir un repas. À l’EPP Aniassué 4 (Drena d’Abengourou), Ange N’Guessan Anoh, 9 ans, inscrit au CM1, faisait partie des 300 rationnaires que comptait l’établissement pendant l’année scolaire 2023-2024.



« Je vis avec ma grand-mère. La cantine me permet de manger sur place », indique le jeune élève, premier de classe depuis le CP1. Comme lui, tous les rationnaires étaient heureux de pouvoir avoir un repas chaud sur place.



Dans cette région, comme dans toutes les localités, les femmes, assurées que les enfants bénéficient d’un repas à midi dans les écoles, peuvent mener sereinement leurs activités génératrices de revenus. Dans la région du Tchologo qui compte 131 cantines, ce sont 29,5 tonnes de vivres qui ont été apportées par les groupements sur la période 2022-2023. A l’EPP Sikolo, visitée par l’équipe du Psgouv le mardi 23 avril 2024, on a 285 rationnaires sur un effectif de 302 élèves.



« Grâce à la cantine, les enfants sont réguliers à l’école et obtiennent de bons résultats », relève le président du Coges, Soungalo Ouattara. Ce constat est confirmé par la direction des cantines scolaires.



« Le repas scolaire est un investissement dans le développement du capital humain de qualité pour notre pays. La mise en place des cantines scolaires améliore les indicateurs éducatifs, en termes de taux d’assiduité supérieur à 97%, de taux de rendement supérieur à 64% et de taux d’abandon estimé à moins 5%. », affirme le directeur des cantines scolaires, Jérôme Kobon Ayékoé.



L’objectif de la direction des cantines scolaires est de couvrir au moins 80 jours de fonctionnement des cantines dans toutes les écoles primaires publiques pour 60% des élèves d’ici à 2030. À fin décembre 2022, le budget disponible dans le cadre du Psgouv2 a permis l’acquisition de 2 969 tonnes de vivres qui ont été distribuées dans les 5 108 cantines scolaires.



Et 769,155 tonnes de vivres ont été distribuées à 4 989 cantines scolaires sur l’ensemble du territoire national au 31 décembre 2023. Il faut savoir que le programme des cantines scolaires a démarré en Côte d’Ivoire en 1989.



De 277 cantines, on compte aujourd’hui 5 602 cantines sur 15 401 écoles pour 1 021 182 rationnaires, sur un effectif total de 3 406 700 élèves. Le programme bénéficie du soutien de plusieurs partenaires (PAM, Anader, Conseils régionaux, groupements agricoles…).





