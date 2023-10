Côte d’Ivoire : des défis pour l’année cacaoyère 2023/2024

La campagne 2023/2024 de cacao bat son plein depuis plus d’une semaine, pour le premier pays producteur au monde. Dans le cadre de ce nouvel exercice, les producteurs, les organisations de la société civile et les autorités de régulation de la filière devront faire face à diverses incertitudes et à de nouveaux défis.



En Côte d’Ivoire, l’enjeu principal de la nouvelle saison reste d’abord la taille de la récolte et en particulier celle de la campagne principale d’octobre à mars qui fournit près de 80 % de l’offre annuelle. En effet, dans la première économie de l’UEMOA, les fortes pluies enregistrées en mai et juillet dernier ont affecté de nombreuses zones de production, comme Daloa et San Pedro et engendré plusieurs maladies fongiques comme la pourriture brune.



En outre, le prix élevé des intrants chimiques (pesticides, fongicides et engrais) pourrait réduire leur usage et limiter les rendements.



Et si le prix bord-champ a été fixé à 1000 FCFA par kg, soit une hausse de 100 FCFA (11%) par rapport à un an plus tôt, certains observateurs indiquent que ce niveau reste modeste alors que les producteurs tablaient sur une hausse de 44 % dans un contexte de forte hausse des prix mondiaux à Londres et à New York et de revalorisation du prix du côté du Ghana (+ 64 %).



Selon des sources proches du Conseil du Café-Cacao (CCC), la récolte globale devrait chuter de 20 % d’une année sur l’autre à 1,8 million de tonnes en 2023/2024. Cependant, cette prévision devrait encore évoluer au fil des mois alors que l’impact du phénomène El Nino dans le bassin cacaoyer ouest-africain sera scrutée par tous les acteurs du marché.



Plus globalement sur cette nouvelle campagne, les prévisions sont plus ou moins unanimes sur un nouveau resserrement de l’offre mondiale après une campagne 2022/2023 où le déficit est estimé à 116 000 tonnes selon l’Organisation internationale du cacao (Icco).



La campagne 2023/2024 sera la dernière avant l’application de la loi de l’UE empêchant les importations de produits de base liées à la disparition des forêts.