Côte d'Ivoire : des nouveaux parcours de formation pour lutter contre l'échec scolaire

Placée sous le thème : « Les passerelles entre les ordres d’enseignement et entre les cycles de formation », cette cérémonie a été l’occasion pour le ministre N’Guessan Koffi de présenter les réformes majeures en cours au sein de son département et dont l’objectif ultime est de former, dans tous les domaines d’activité, un apprenant talentueux qui exercera avec compétence et efficacité en entreprise ou qui sera capable de s’installer à son propre compte.

C’était en présence de plusieurs membres du gouvernement dont la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, présidente de ladite cérémonie, et des acteurs du système éducatif.



« Pour lutter contre les échecs scolaires, les actions devront converger vers la mise en œuvre de nouveaux parcours de formation et l’établissement de passerelles entre les ordres d’enseignement des sous-secteurs de la grande famille du secteur éducation-formation », a déclaré N'Guessan Koffi.



Ces passerelles, a-t-il ajouté, reposeront sur l’élaboration d’un cadre stratégique et opérationnel pour la gestion des flux au sein du système éducatif, à l’effet de le rendre plus cohérent, plus flexible, plus fluide et donc plus efficace.

« Il est important que nous nous appropriions ces nouveaux parcours et ces passerelles qui offrent davantage d’opportunités à nos apprenants, à nos enfants. Les alternatives proposées par ces passerelles sont des solutions à d’épineuses questions comme la déscolarisation et le décrochage scolaire », a-t-il conclu.



Les passerelles sont des dispositifs et des mécanismes permettant aux apprenants de s'orienter et de progresser dans leur parcours scolaire et professionnel, en leur offrant des possibilités de transition entre les différents ordres d'enseignement et les cycles de formation.