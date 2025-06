Côte d’Ivoire : environ 68 milliards FCFA pour le projet d’interconnexion WAPPGhana-Côte d’Ivoire, phase 1

Le Conseil des ministres du 04 juin 2025 a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant d'environ 68 milliards FCFA pour le financement du projet d'interconnexion WAPP Ghana-Côte d'Ivoire, phase 1, du programme régional du marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest.



Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, le projet vise à accroître les échanges d'électricité entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, et à améliorer le réseau électrique, ainsi que le financement de fonctionnement du marché du système d'échange d'énergie électrique ouest africain.



Il prévoit la construction d'infrastructures résilientes aux effets du changement climatique entre le poste électrique de Dunkwa II, dans la région centrale du Ghana, et le poste électrique de Bingerville, dans le district autonome d'Abidjan.



Les infrastructures électriques prévues comprennent notamment une ligne de transport d'électricité transfrontalière à haute tension, avec des équipements de téléconduite et de transmission à fibre optique.