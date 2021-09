Côte d'Ivoire : hommage du chef d'Etat-major aux aviateurs tués dans le crash d'hélicoptère

Devant l’ampleur du drame qui a suscité l’émoi au sein des hommes, le chef d’Etat-major général des armées a porté le message de compassion et de solidarité de l’ensemble des forces de défense et de sécurité au quartier général de l’armée de l’air à la base aérienne d’Abidjan le 14 septembre. Ce sont des hommes encore affligés par la disparition tragique de leurs frères d’armes qui ont accueilli le général de corps d’armée Lassina Doumbia à la place d’armes de l’Etat-major de l’armée de l’air.



Pour l’occasion, l’ensemble des personnels, pilotes, mécaniciens, basiers et fusiliers, se sont rassemblés en grand nombre, unis dans la douleur, mais solidaires dans la détermination pour entendre le mot de leur chef. A tous, le général Doumbia a transmis les condoléances du président de la République, du ministre d’Etat, ministre de la Défense et de l’ensemble des forces de défense et de sécurité dans cette autre épreuve. L’officier général a relevé la noblesse de la mission dans laquelle sont engagées les troupes déployées dans le Nord, avant de mettre en lumière l’importance de la composante air dans la conduite des opérations notamment dans la collecte du renseignement et l’appui feu au profit des forces terrestres.

A tous, il dira que la mort n’est le projet d’aucun militaire, mais une éventualité qui ne devrait briser l’élan des troupes dans l’accomplissement de leurs missions. C’est pourquoi, dira-t-il, les aviateurs doivent vite oublier ce coup dur et se remobiliser aux côtés de leurs autres frères d’armes, dans ce combat contre le terrorisme dans le nord.



Le chef d’Etat-major a insisté sur la poursuite des recherches dans cette zone difficile parce que marécageuse, de tous les éléments qui permettront de déterminer les circonstances de l’accident et en tirer tous les enseignements nécessaires à la conduite des opérations futures. Evoquant certains commentaires tendancieux entendus lors de cet épisode, le général Doumbia a encouragé ses hommes à continuer et à ne pas en tenir compte. Car, ils savent mieux que quiconque, la nature et l’objet de leurs missions et les risques acceptés, auxquels ils s’exposent dans leur exécution. Surtout que ce sacrifice, ils le consentent pour l’ensemble de la nation, pour leurs familles et pour eux-mêmes.

C’est à des hommes déterminés et résilients que le général Doumbia a réitéré la compassion de tous leurs frères d’armes, prêts à poursuivre la mission de sécurisation totale de l’ensemble du territoire contre les groupes armés terroristes.