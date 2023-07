Côte d’Ivoire : inauguration d’une usine de production de chocolat

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a procédé, le mardi 11 juillet 2023 à la zone industrielle de Yopougon, à l’ouverture officielle de l’unité industrielle de production de chocolat, des produits dérivés et de fabrication des améliorants pour la boulangerie et la pâtisserie de la société PURATOS Côte d’Ivoire.



A cette occasion, Souleymane Diarrassouba a rappelé la place qu’occupe l’industrialisation dans la politique de développement de la Côte d’Ivoire. Il a salué, à juste titre, le choix porté par le groupe PURATOS sur le pays, chose, qui cadre parfaitement avec la vision du Président de la République qui a placé l’industrialisation au cœur des priorités. Et il a souligné que le PND 2021-2025 vise à renforcer la base industrielle de la Côte d’Ivoire, à revaloriser le potentiel des industries extractives et à mettre à niveau les accélérateurs de croissance avec le développement des grappes industrielles, au regard des atouts compétitifs du pays. A travers ce plan, en effet, le Gouvernement vise à consolider la croissance économique avec une forte contribution du secteur privé en général et du secteur industriel en particulier, d'où des appuis spécifiques et incitatifs à certaines filières de produits, en vue d’accélérer le développement de la transformation locale des matières premières.



S’agissant spécifiquement du cacao, le Gouvernement s’est fixé pour objectif de transformer au moins 50%, soit environ 1,1 million de tonnes de la production nationale de fèves à moyen terme.



L’implantation de l’usine de PURATOS Côte d’Ivoire est le fruit de la coopération entre la Côte d’Ivoire et le royaume de Belgique. Elle a nécessité un investissement de 7,1 milliards Fcfa pour 100 emplois directs et indirects et dispose d’une capacité de production de 600 tonnes de chocolat par an, extensibles jusqu’à 2 400 tonnes par an et 750 tonnes de poudre de cacao.