Côte d’Ivoire : l’Acat présente les outils de plaidoyer et de sensibilisation en matière de contrôle judiciaire

La Fédération internationale des Actions des chrétiens pour l’abolition de la torture (Fiacat) et la section de l’Acat Côte d’Ivoire, ont procédé au lancement des outils de plaidoyer et de sensibilisation.



C’était à l’occasion de la commémoration de la 12e Journée internationale Nelson Mandela, le 22 juillet 2021 à la Fondation Friedrich Naumann, sise à Abidjan-Cocody.



Elaborés par l’Acat Côte d’Ivoire, avec l’appui financier de la Fondation Open Society Initiatives for West Africa (Osiwa), ces outils vont contribuer à la vulgarisation des nouvelles dispositions du code pénal. Ainsi que du code de procédure pénale, à en croire Wenceslas Assohou, Président du conseil d’administration (Pca) de l’Acat Côte d’Ivoire.



« L’objectif visé à travers ces outils de plaidoyer et de sensibilisation, est de rendre la loi accessible à tous, dans un langage simplifié. Nous sommes tous des prisonniers en sursis. Il est bien de connaître ses droits, en vue de dénoncer ou saisir l’autorité, lorsqu’il y a abus. L’opinion gagnerait donc à s’approprier ces outils conçu dans un langage accessible », a-t-il déclaré.



Il a également souligné que ces outils seront très bientôt dupliqués, avec le soutien de l’Union européenne (Ue), en vue de faire une large diffusion auprès du public. Non sans signifier qu’ils pourront être consultés sur la page Internet et Facebook de l’Acat Côte d’Ivoire.



Wenceslas Assohou a en outre relevé que l’élaboration desdits outils s’est faite avec le concours et l’expertise des différents acteurs de chaîne pénale (procureurs, substituts résidents, juges d’instruction, greffiers, régisseurs de prison, travailleurs sociaux des prisons, la société civile). Ceux-ci émanent des prisons d’Abidjan, d’Aboisso, Adzopé, Bouaké, Bouna, Daloa, Man et Sassandra, a-t-il précisé.