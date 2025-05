Côte d’Ivoire : l’Etat réaffirme son engagement à protéger les droits des handicapés

À travers la ratification du protocole à la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples relatifs aux Droits des personnes handicapées en Afrique, la Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement à promouvoir et à protéger les droits des personnes handicapées.



« Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique », a rapporté le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l'issue du Conseil des ministres, le 07 mai 2025 à Abidjan.



Adopté en janvier 2018, lors de la 30ème session ordinaire de la Conférence de l'Union, ce protocole est le premier traité africain relatif aux droits de l'homme qui abordent les formes spécifiques de discrimination touchant les personnes handicapées sur le continent, telles que les pratiques, les croyances et les superstitions inappropriées à l'encontre de ces personnes vulnérables.



La ratification de cette Convention permettra de réaffirmer l'engagement de notre pays exprimé dans la Constitution, de promouvoir et de protéger toutes les catégories de droits de l'homme et de consolider spécifiquement les droits des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire.