Côte d’Ivoire : l’économie du pays demeure résiliente (Alassane Ouattara)

« La Côte d'Ivoire, sur le plan économique, continue de démontrer sa résilience, grâce à un cadre macro-économique solide et à une gestion saine de ses finances publiques », a fait savoir le président de la République, Alassane Ouattara, dans son discours de nouvel an, le 31 décembre 2024.



Le chef de l'État a indiqué que l'activité économique du pays est restée robuste avec un taux de croissance du PIB de 6,1% en 2024 contre 4,2% au niveau de la CEDEAO.



« Il sera d'environ 7% en 2025 », a-t-il projeté. Dans son allocution, le président Ouattara a évoqué l'endettement du pays qui, selon lui, demeure modéré. Il a noté que le stock de la dette s'établit à 56% du PIB, contre un seuil communautaire de 70% dans la zone UEMOA.



« Nous continuerons de maintenir la solidité de notre cadre macro-économique et de nos finances publiques, pour consolider la confiance des partenaires privés, bilatéraux et multilatéraux, et bien évidemment pour les Ivoiriens également », a-t-il dit. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, a poursuivi le chef de l'État, le programme d'appui au développement du vivrier a permis un meilleur approvisionnement des marchés.



Ainsi, a-t-il révélé, la production de « riz paddy » a atteint 2 millions de tonnes en 2024, contre 846 000 tonnes en 2011. Il a assuré qu'avec la poursuite de ces programmes et des efforts en matière de nutrition, sous la supervision du vice-président Tiémoko Meyliet Koné, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour parvenir à la souveraineté alimentaire dans les prochaines années.



Le président ivoirien s'est réjoui d'un début de résultats tangibles, concernant la politique énergétique et minière du pays : « Après les découvertes majeures de pétrole et de gaz, et de la récente mine d'or de Tanda, notre statut de hub énergétique sous-régional se renforce et notre pays dispose de deux gisements d'or de classe mondiale ».



L'exploitation des ressources naturelles soulève, toutefois, selon le président de la République, le défi de la préservation de l'environnement. Dans ce cadre, le chef de l'État a souligné que la Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif ambitieux de porter la part des énergies renouvelables à 45% de notre mix énergétique d'ici à 2030.



Le président Alassane Ouattara a aussi annoncé la poursuite des efforts du gouvernement en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, afin d'offrir un climat d'investissement toujours plus compétitif et plus attractif. « La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux feront l'objet d'une attention particulière tout au long de l'année 2025 », a-t-il averti.