Côte d’Ivoire : l'opération « Verrou 322 » lutte contre la fuite des produits agricoles de rente

Depuis le 02 octobre 2024, les Forces de Défense et de Sécurité de Côte d'Ivoire et les corps paramilitaires conduisent l'opération « Verrou 322" pour lutter contre la fuite des produits agricoles de rente. Dans ce cadre, des enquêtes sont menées dans les zones de persistance du phénomène.



Pour ce qui concerne l'ouest du pays, les investigations ont révélé la complicité et l'implication d'autorités administratives et militaires dans l'exportation illicite de ces produits vers un pays voisin. Des sanctions administratives ont été immédiatement prises à l'encontre de ces personnes par leurs différentes hiérarchies, sans préjudice de poursuites pénales.



Ainsi, le préfet du département de Sipilou, le commissaire de police de ladite ville, le chef du détachement des FACI, le commandant de la brigade de gendarmerie et le chef de bureau des douanes ont été immédiatement relevés de leurs fonctions. Les enquêtes se poursuivent afin de démanteler tous les réseaux sur l'ensemble du territoire national.



Le chef d'Etat-Major général des Armées en appelle à la responsabilité et à l'engagement citoyen de tous les acteurs dans cette action de sauvegarde de l'économie nationale.