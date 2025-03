Côte d’Ivoire : la SFI et Addoha s’engagent pour la construction de 5600 logements

Le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé a présidé, le lundi 10 mars 2025 à Abidjan-Cocody, la cérémonie de signature d'une convention de financement entre la Société financière internationale (SFI), filiale du groupe Banque mondiale, et la société Addoha Côte d'Ivoire, filiale du promoteur immobilier marocain Douja Promotion Groupe Addoha, pour la réalisation de 5 600 logements socio-économiques en Côte d'Ivoire.



D'un montant équivalent à environ 13 milliards de FCFA, le prêt de la SFI au profit d'Addoha Côte d'Ivoire, est destiné à soutenir la construction et la livraison de 4 600 unités ciblant des acheteurs à revenu moyen et moyen inférieur et environ un millier destiné à des acquéreurs à bas revenu. L'initiative de la SFI est une première en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Elle démontre la confiance que les grandes institutions financières internationales accordent à la Côte d'Ivoire.



« La signature de cette convention de financement est un événement majeur. Elle traduit la volonté ferme du gouvernement d'accélérer l'accès au logement pour nos concitoyens », a déclaré le Premier ministre, précisant que cette convention est le fruit d'une vision forte et cohérente portée par le président de la République, Alassane Ouattara, qui veut offrir aux Ivoiriens un cadre de vie décent, accessible et durable.



Le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour encourager les acteurs du secteur immobilier et l'ensemble du secteur privé national, à être « plus proactifs et plus engagés pour exploiter les opportunités mises en place pour parvenir à signer ces types de partenariats ». Le président de Douja Promotion Groupe Addoha, Anas Sefrioui, s'est réjoui de ce partenariat avec SFI qui permet d'accélérer le développement urbain initié par Addoha Côte d'Ivoire dans la commune d'Attécoubé.



« Nous renforçons ainsi notre engagement à fournir des logements de qualité et abordables qui répondent aux besoins des familles ivoiriennes », a-t-il dit. Pour le vice-président de SFI pour l'Afrique, Sérgio Pimenta, « cet investissement témoigne de la détermination de SFI à soutenir le développement durable et à améliorer les conditions de vie en Côte d'Ivoire ». Le ministre chargé du Logement, Bruno Nabagné Koné, s'est, quant à lui, félicité du cadre macroéconomique favorable dans notre pays.



La pertinence des réformes entreprises dans le secteur du logement, ainsi que la vision et la volonté politique permettent aujourd'hui, selon lui, d'attirer les investisseurs privés mais également de susciter l'intérêt des partenaires multilatéraux au développement.