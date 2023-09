Côte d'Ivoire : la nouvelle université de Bondoukou ouvrira ses portes le 2 octobre 2023

A en croire Adama Diawara, cette université qui va former dans les domaines de l’Architecture et de l’Urbanisme, des Arts du développement durable, des Lettres, des Sciences sociales et des Sciences de la santé, ouvrira avec 510 étudiants.



Le ministre s’est dit satisfait des travaux : « Tous les travaux de la première phase ne sont pas encore achevés. Mais les bâtiments prioritaires sont fin prêts, et la cérémonie de rentrée solennelle dans l'enseignement supérieur pourra se faire à l’université de Bondoukou, le 2 octobre 2023 », a rassuré Adama Diawara.



Il a félicité les équipes qui travaillent sur le terrain et qui permettent déjà la rentrée à l'université de Bondoukou. Il les a aussi encouragées à mettre les bouchées doubles afin que la première phase des travaux puisse effectivement s’achever le 31 décembre 2023, comme prévu.



Le chef du Programme de Décentralisation des Universités (PDU), Abdoulaye Koné, a expliqué que pour la majorité des œuvres, entre autres, les bâtiments de Travaux dirigés (TD), les amphithéâtres de 500 et 250 places, le restaurant et les résidences universitaires, les équipes sont à la finalisation du déploiement du mobilier et des VRD, à la vérification de l’électricité et de l’adduction d’eau des bâtiments.



C’est en décembre 2019 que la première pierre de l’université de Bondoukou a été posée. L’université sera bâtie en quatre phases sur une superficie totale de 305 hectares.