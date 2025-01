Côte d’Ivoire : lancement de la Semaine nationale de la Presse

Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a procédé, le jeudi 30 janvier 2025 au palais de la Culture d'Abidjan-Treichville, au lancement de la deuxième édition de la Semaine nationale de la Presse (SNP 2025), prévue du 24 au 28 mars 2025. Le thème est : « Société de l'information : quels enjeux et quels défis pour l'école ivoirienne ? ».



La Semaine nationale de la Presse est une initiative de l'Autorité nationale de la Presse (ANP) présidée par Samba Koné. En l'initiant, l'ANP veut instaurer pendant une semaine un cadre de rencontre, un espace d'échange et de partage entre les acteurs de l'écosystème médiatique national, les producteurs de l'information et l'ensemble des citoyens avec une forte orientation jeune.



L'objectif est entre autres, de susciter la création de clubs de presse et de cellules de réflexion dans les écoles, de mettre en place des journaux école, d'inciter les acteurs du système éducatif à proposer des curriculums de formation adaptés à l'évolution des apprenants dans la société de l'information.



Par le thème central, il s'agira pour l'ANP d'apprendre aux élèves et étudiants, grâce aux professionnels des médias, à décrypter l'information, vérifier les sources et développer leur esprit critique à travers des mises en situation et des partages d'expérience. Durant ces cinq jours d'activité, les apprenants auront droit à des conférences, des panels, des ateliers, des visites guidées en entreprise.



Pour la deuxième édition de la SNP, ce sont une vingtaine d'établissements d'enseignement secondaire et une dizaine d'enseignement supérieur qui ont déjà manifesté leur intérêt à prendre part aux activités. Comme l'année dernière, un concours du meilleur journal-école et du meilleur article de presse est organisé.



Le ministre Amadou Coulibaly a salué le président de l'ANP pour l'initiative qui est essentiellement orientée vers les jeunes et les créateurs de contenus. Il a également salué l'engagement des responsables d'établissements d'enseignement secondaire et supérieur, qui depuis la première édition de la SNP, sont toujours engagés aux côtés de l'ANP.



Au cours de ce lancement, le Prof Francis Akindès, sociologue, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, a prononcé une conférence inaugurale sur le thème : « Information, désinformation, manipulation : quelles contributions de l'école ivoirienne à la formation de l'esprit critique du citoyen ? ».



Il faut rappeler que la première édition de la SNP, s'est tenue du 15 au 19 avril 2024, autour du thème « Médias, esprit critique et engagement citoyen : quelles réalités en Côte d'Ivoire ? ».