Côte d'Ivoire : le Premier ministre inaugure une infrastructure judiciaire d’envergure au service des justiciables

Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Robert Beugré Mambé, a procédé, le lundi 02 juin 2025 à Abidjan, à l'inauguration du Tribunal de première instance d'Abobo, en vue de rapprocher la justice des justiciables.



« Le tribunal dAbobo que nous inaugurons aujourd'hui, s'inscrit dans une approche structurante visant à garantir la proximité de l'appareil judiciaire avec les populations », a déclaré Robert Beugré Mambé qui était accompagné de la présidente du Sénat et de plusieurs membres du gouvernement.



Erigé sur une superficie occupée de 4 483 m², le tribunal de Première instance d'Abobo comprend 04 grands bâtiments R+2. Il a nécessité une enveloppe budgétaire globale de 16,6 milliards FCFA.



Le Tribunal dispose, entre autres, de 167 bureaux, de six salles d'audience modernes conformes aux standards acoustiques élevés, de services de greffe informatisés, d'espaces de travail pour les avocats et les forces de sécurité, d'une bibliothèque, de trois salles d'archives, d'une médiathèque, de deux infirmeries, de deux restaurants et de huit cellules de détention. Soulignant que la réalisation de cet édifice moderne est un acte de foi dans la justice en tant que valeur essentielle de la République, le chef du gouvernement a indiqué que ce joyau est une réponse concrète aux attentes fortes des populations.



En ce sens que les populations n'auront plus à parcourir plusieurs kilomètres, pour établir un document relevant des services publics de la justice. D'ailleurs, a-t-il ajouté, cette infrastructure d'envergure incarne la vision stratégique du Président Alassane Ouattara de consolider l'Etat de droit, de garantir l'ordre et la stabilité par l'affirmation d'une justice équitable.



L'ouverture du Tribunal d'Abobo est une étape majeure dans le processus de décentralisation de la justice, l'infrastructure permettra de développer les services de la justice, renforcer et promouvoir leur efficacité. Avec les Tribunaux de San-Pedro et de Bingerville ouverts récemment, le Tribunal d'Abobo porte à 41 le nombre de Tribunaux de Première Instance en activité sur l'ensemble du territoire national.



Le ressort territorial du Tribunal d'Abobo couvre les communes d'Abobo, d'Anyama et d'Alépé.