Côte d'Ivoire : le Premier ministre remet les clés de 1405 logements sociaux à leurs propriétaires

Cette remise de clés aux souscripteurs de Modeste marque la première phase d'une série qui va se poursuivre, cette année, dans les communes de Songon et Bingerville où respectivement 893 et 1 302 logements seront livrés. 1 072 autres seront également remis sur les sites de Rosiers, Oribat, Interbat… Soit un total de 4 672 logements à livrer, dont 130 logements en location-vente et en location simple.



L'initiative s'inscrit dans le cadre du Programme présidentiel de Construction de Logements sociaux et économiques (PPCLSE), une vision du Président de la République, Alassane Ouattara.



« C'est avec une grande émotion que nous sommes ce jour à Grand-Bassam, ville historique et emblématique, pour la remise des clés de 1 405 logements sociaux et économiques, destinés à abriter plus de 10 000 personnes », s'est réjoui le Chef du gouvernement.



Depuis 2012, a rappelé le Premier Ministre, le gouvernement a mis une stratégie ambitieuse pour répondre aux déficits de logements. En effet, la mise en œuvre de cette stratégie a requis, entre autres, la constitution de 2 000 hectares de terrain pour la construction des logements sociaux, l'instauration d'un cadre réglementaire incitatif, la modernisation des mécanismes de financement. En outre, plus de 100 milliards de FCFA ont été investis dans les infrastructures essentielles, telles que la voirie, l'assainissement, l'eau et l'électricité. L'État a également accordé plus de 100 milliards de FCFA d'exonération fiscale.



Ces initiatives engagées par l'Etat ont permis des avancées considérables dans la production des logements. Elles ont facilité l'achèvement des 4 672 logements au cours de l'année 2024.



Selon le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, le site de Modeste bénéficie de 5 kilomètres de voirie, est entièrement électrifié et desservi en eau potable. Un réseau d'assainissement des eaux usées domestiques y a été construit. Un canal de drainage des eaux pluviales, long de 2 kilomètres, est également en cours de construction sur le site.



À ce jour, ce sont plus de 40 000 logements sociaux et économiques qui ont été livrés, transformant le quotidien de milliers de familles ivoiriennes.