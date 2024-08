Côte d’Ivoire : le gouvernement aux côtés des personnes vulnérables

Le gouvernement ivoirien se tient aux côtés des populations, aussi bien en période de joie, qu’en situation difficile. Cette action de solidarité est menée en direction des familles endeuillées ou sinistrées, des veuves en difficulté, des personnes du 3ème âge dans la précarité, des familles vivant en dessous du seuil de pauvreté.



En effet, tous les mois, le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté sillonne le pays pour soutenir ceux qui ont besoin d’assistance. La caravane du dimanche de la solidarité apporte du réconfort et rallume la flamme de l’espoir chez les personnes en détresse.



A Bouaké, la famille d’Affoué Sabine Foto a reçu la ministre en charge de la Solidarité. Elle a perdu ses jambes dans un accident de la circulation lorsqu’elle était en classe de 3ème. Issue d'une famille peu nantie, la jeune fille souhaite reprendre le chemin de l'école.



« Grâce aux actions du gouvernement, j’ai pu avoir la vie sauve après cet accident. Je suis certes dans un fauteuil roulant, mais je vais mieux. Je vais bientôt retourner à l’école », dit-elle, enthousiaste. Yasmine Keita, handicapée moteur en classe de Ce2, est assistée depuis 2021 par le gouvernement ivoirien.



« Elle m’avait promis d’être classée première de sa classe. Elle a tenu sa promesse », déclare Myss Belmonde Dogo, ministre en charge de la Solidarité, couvrant Yasmine Keita de cadeaux. Au cours de cette caravane, le gouvernement offre des vivres, des non-vivres et apporte une aide financière à ces familles pour leur redonner le sourire et les sortir de l’état de vulnérabilité. Cette initiative s'inscrit dans la politique de solidarité menée par le gouvernement ivoirien. Pour l’année 2024, 1 087 ménages ont déjà été visités.