Côte d’Ivoire : le gouvernement déploie sa stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Le gouvernement ivoirien entend déployer une stratégie, en vue d’honorer ses engagements internationaux de réduire ses émissions de gaz à effets de serre, conformément à l’Accord de Paris, en 2015 (COP 15). Un atelier est co-organisé à cet effet par Expertise France et le ministère en charge de l’Environnement, du 28 au 30 octobre 2024, à Jacqueville.



Cet atelier, auquel prennent part des représentants des ministères sectoriels (Eaux et Forêts, Agriculture, Ressources Animales et Halieutiques), vise à assurer la qualité et la précision des informations qui seront intégrées dans le futur système national de transparence climatique, outil essentiel pour mesurer les progrès de la Côte d'Ivoire dans ses engagements climatiques pour la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41 % d'ici à 2030.



« Le gouvernement s’active pour définir une stratégie de transition bas carbone qui devra accompagner la Côte d'Ivoire à pouvoir atteindre ses objectifs en termes d'engagement international », a fait savoir Kpalou Jean-Yves, conseiller technique du ministre des Eaux et Forêts, avant d’ajouter : « Cet exercice nous a permis, depuis 2015, de rehausser nos ambitions d'atteindre ces objectifs climatiques. »



« Expertise France accompagne le gouvernement dans la mise en place d'un système national de transparence climatique », a indiqué Guillaume Vermeulen, chef de projet Transition bas carbone à Expertise France. Le projet est financé par l'Union européenne.