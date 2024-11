Côte d’Ivoire : le gouvernement encourage les jeunes à être les pionniers de la réinvention de la filière cacao

A l'ouverture de la troisième édition du Forum national du jeune cacaoculteur et chocolatier (FNJC), le 19 novembre 2024 à Abidjan, le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Anderson Assui, a appelé les jeunes à être les pionniers de la réinvention de la filière cacao, moteur du développement économique.



Le forum se présente comme une plateforme d'échanges entre les acteurs de la filière cacao.



Il a pour vocation de renforcer l'intérêt des jeunes pour la culture du cacao, et permettre aux producteurs de maîtriser les outils pour une cacaoculture durable. « Vous avez l'énergie et la capacité d'apporter de nouvelles solutions aux défis liés à la filière par l'innovation et la transformation », a dit en substance Anderson Assui aux jeunes cacaoculteurs.



Et de rappeler que la filière cacao est porteuse d'opportunités pour les jeunes qui sont justement appelés à jouer un rôle central dans la durabilité du secteur. Le directeur général des productions et de la sécurité alimentaire, Pascal Téhua Angui, représentant le ministre de l'Agriculture, a évoqué les actions entreprises par l'Etat pour pérenniser une agriculture durable et respectueuse de l'environnement dans un contexte de changement climatique.



Il a également exprimé la volonté sans faille du gouvernement de garantir une meilleure rémunération et une amélioration des conditions de vie des jeunes cacaoculteurs. Pascal Téhua Angui a assuré que « les cours liés à la transition écologique vers une production durable ne reposent pas sur un seul maillon, mais va couvrir toute la chaîne des valeurs ».



Avec 40% de la production mondiale, le cacao constitue un des piliers essentiels de l'économie ivoirienne. Cette spéculation contribue à 15% du PIB et représente 40% des produits d'exportation.