Côte d'Ivoire : le gouvernement prévoit l'insertion de 90.000 jeunes en 2023

Au titre des insertions, dans le secteur du Transport, 12 000 jeunes seront concernés par la réalisation des projets de renforcement du réseau routier sur l’ensemble du territoire national, dont 4 000 emplois directs en 2023. 9 300 autres emplois directs seront mobilisés à travers les Petites et Moyennes Entreprises (PME) attributaires des marchés de reprofilage des routes en terre dans le cadre du Programme d’Entretien Routier sur la période 2023-2025, pour un total de 3 100 emplois au titre de l’année 2023.



Dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, 5 000 jeunes seront recrutés dans les corps de métiers de l’Hôtellerie sur la période 2023. 1 200 d'entre eux seront installés sur 10 plages aménagées dans le cadre du projet Belles plages sur la période 2023-2025 dont 500 jeunes en 2023.



Au titre des métiers du sport, 16 880 jeunes seront insérés sur la période 2023-2025. « Pour la CAN 2023, nous lançons à partir du Mardi 11 avril 2023 le recrutement de 10 000 jeunes volontaires pour accompagner le COCAN », a-t-il annoncé.



Le ministre Touré Mamadou a insisté sur la formation des jeunes afin de pouvoir les saisir ces opportunités. Poursuivant, il a expliqué qu’afin de développer les possibilités d’emploi et l’insertion professionnelle des jeunes, le PJ-GOUV 2023-2025 prévoit diverses réformes et initiatives.