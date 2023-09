Côte d'Ivoire : le gouvernement suspend l'exportation du riz local et du sucre jusqu'au 31 décembre 2023

Cette mesure découle de deux communiqués conjointement signés du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, de son collègue du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo ainsi que du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, le 18 septembre 2023.



Ces deux mesures interviennent, selon lesdits communiqués, dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie et en vue d’assurer l’approvisionnement régulier du marché national.



Tout manquement à cette disposition d’exportation du riz local sous toutes ses formes ainsi que du sucre sous toutes ses formes est passible de sanctions prévues par la loi relative à la concurrence, met en garde le communiqué.