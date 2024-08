Côte d’Ivoire : le ministre de la Santé participe à la 74ème session du comité régional de l’OMS à Brazzaville

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, conduit la délégation ivoirienne au Congo dans le cadre des travaux de la 74ème session du Comité de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) Afrique, prévue se tenir du 26 août au 30 août 2024 à Brazzaville.



En représentant la Côte d’Ivoire, le ministre Pierre Dimba réaffirme l’engagement du pays à renforcer les systèmes de santé nationaux, et à améliorer le bien-être des populations.



La participation de la Côte d’Ivoire à ces assises témoigne de sa volonté continue à œuvrer pour la santé publique en Afrique, et de sa détermination à contribuer activement aux efforts régionaux pour atteindre la couverture sanitaire universelle. La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 26 août 2024 au Palais des Congrès de Brazzaville.



Elle a été présidée par le président de la République du Congo, Dénis Sassou Nguesso, et a été marquée par les présences du directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, de la directrice régionale OMS Afrique, des ministres de la Santé des 47 États membres de l'OMS dans la région africaine, et de plusieurs sommités mondiales de la santé.



Ces assises, qui regroupent près de 1 000 participants, ont pour principal enjeu le vote du successeur du Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale OMS Afrique, arrivée en fin de mandat.