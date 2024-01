Côte d’Ivoire : le nouvel ambassadeur du Tchad remet les copies figurées de ses lettres de créances

Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Léon Kacou Adom a reçu ce mardi 16 janvier 2024 à Abidjan, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République de Côte d’Ivoire, Souariba Gonfouli, venu lui remettre les copies figurées de ses lettres de créances.



A cette occasion, les deux personnalités ont abordé des questions d'actualité et surtout, échangé autour de sujets touchant aux relations bilatérales entre le Tchad et la Côte d'Ivoire. Léon Kacou Adom a souhaité « Akwaba » à son hôte de marque avant de le rassurer quant à sa propre disponibilité et celle de ses collaborateurs à œuvrer pour le renforcement des liens de coopération historique entre la Côte d'Ivoire et le Tchad.



Pour sa part, Souariba Gonfouli a exprimé à son interlocuteur sa gratitude quant à la qualité de l'accueil bienveillant dont il fait l'objet depuis son arrivée, et surtout pour le privilège d'être reçu en un temps record.



Le nouvel ambassadeur n'a pas manqué de rassurer le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur de sa détermination à remplir en Côte d'Ivoire, dans l'esprit de collaboration, la mission qui lui est confiée par les plus hautes autorités tchadiennes.



En outre, il a félicité le gouvernement ivoirien pour l'organisation exemplaire de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations en cours. Enfin, Léon Kacou Adom a offert au nouvel ambassadeur une sculpture symbolisant le cacao dont la Côte d'Ivoire est à ce jour le premier producteur mondial.