Côte d’Ivoire : le président de la Transition du Gabon en visite officielle

Présent à Abidjan dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 72h, le président de la Transition gabonaise, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, en compagnie de la Première Dame, Mme Zita Oligui Nguema a été accueilli, ce jeudi 11 avril, par le vice-président de la République de Côte d’Ivoire, Tiemoko Meyliet Koné, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny.



Par la suite le chef de l’Etat du Gabon et a eu un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara, au cours duquel ils ont évoqué les relations historiques d'amitié, de fraternité et de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Gabon.



Il a également été question des voies et moyens de renforcer ces relations, notamment dans les secteurs agricole, minier et énergétique, dans l'intérêt mutuel des peuples ivoirien et gabonais.



Appréciant le climat apaisé qui règne au Gabon, le président Alassane Ouattara a souhaité un plein succès au déroulement du dialogue national pour l’intérêt du peuple gabonais, et s’est dit disposé à accompagner notre pays en partageant son expérience et les valeurs de paix, de cohésion et de concorde, chères aux deux nations.



Pour sa part, le résident de la République du Gabon a profité de cette visite officielle en terre ivoirienne, pour rencontrer la colonie gabonaise vivant en Côte d’Ivoire.