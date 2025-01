Côte d’Ivoire : le président exhorte l’armée à s’inscrire dans la prévention des tensions sociales

Le président de la République, Alassane Ouattara, a exhorté l'armée ivoirienne à s'inscrire dans une dynamique de prévention des tensions sociales, afin d'assurer un climat sécuritaire paisible pendant l'échéance électorale d'octobre 2025. Il s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an, le lundi 13 janvier 2025 à Abidjan.



« Officiers généraux, officiers supérieurs, je vous exhorte à persévérer dans la voie de l'excellence en plaçant au centre de vos priorités, la préservation de la paix. En 2025, la sécurisation de l'échéance électorale d'octobre est un impératif auquel vous devez répondre avec professionnalisme. Votre engagement devra s'inscrire dans une dynamique de prévention des tensions sociales afin d'assurer un climat sécuritaire paisible et serein propice à l'expression démocratique », a indiqué Alassane Ouattara.



Le chef de l'État s'est dit convaincu que l'armée ivoirienne pourra relever ce défi important avec une détermination et une efficacité dont elle a fait montre par le passé.



Il a encouragé l'armée à prendre des mesures nécessaires pour protéger les ressources stratégiques, afin qu'elles profitent à la Côte d'Ivoire et soutiennent sa prospérité. Le président Alassane Ouattara a également invité l'armée à lutter contre les nouvelles menaces sécuritaires et à demeurer le rempart face à cette adversité qui sévit hors des frontières de la Côte d'Ivoire.



Alassane Ouattara s'est dit fier du bilan 2024 de l'armée et a salué son rôle dans l'édification du pays. « Vous êtes des acteurs stratégiques pour la stabilité et la sécurité », a-t-il souligné.



Pour sa part, le chef d'état-major général des Armées de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, a souligné que son institution mesure la portée de l'échéance électorale d'octobre 2025 qui affirmera encore plus l'ancrage démocratique du pays.



« L'interaction entre les forces de défense et de sécurité et les populations resteront une priorité », a-t-il assuré. Il a rappelé les actions ayant permis de contenir les menaces aux frontières et de garantir la sécurité à l'intérieur du pays. « L'indice de sécurité pour le mois de décembre 2024 est de 1.2 contre 1.4 en 2023 ».