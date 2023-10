Cote d’Ivoire : le président met fin aux fonctions du Premier ministre

''Le Président de la République a procédé ce vendredi 6 octobre 2023, conformément à l'article 70 de la constitution, à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement'', indique le décret lu par le Secrétaire général de la Présidence de la République, Abdourhamane Cissé.



Le Chef de l'État a exprimé sa gratitude au Premier Ministre Patrick Achi et à l'ensemble des membres du Gouvernement pour leur engagement au service de la nation ces dernières années.



En attendant la nomination d'un nouveau Premier Ministre et la mise en place d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes, précise le décret.