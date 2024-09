Côte d’Ivoire : les acteurs locaux s’approprient la lutte contre les changements climatiques

Le conseiller technique du ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique de Côte d’Ivoire, Dr Mayeuil Alex Lagaud, a engagé, le 10 septembre dernier à Abidjan-Plateau, l’ensemble des acteurs nationaux à agir résolument en faveur de l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.



Il présidait l’ouverture de l’atelier de renforcement des capacités des décideurs et des acteurs non-étatiques du district autonome d’Abidjan (DAA), sur les enjeux des changements climatiques, dans le cadre du projet Transition Bas Carbone, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.



C’était en présence de la représentante de l’UE, Laura Desmoulin et du directeur pays d’Expertise France, Alexandre Foulon. Cet atelier qui se tient du 10 au 13 septembre 2024 à Abidjan, marque également le lancement officiel des activités de formation et de renforcement des capacités dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, sur l’ensemble du territoire.



« Nous avons tous un rôle à jouer en faveur du climat. Dans le volet enjeux liés au changement climatique et qui intègre les aspects sur le genre et l’inclusion sociale, est mis en avant le rôle des acteurs non-étatiques », a dit Dr Mayeuil Alex Lagaud. Il a annoncé que cette série d’ateliers part de ce mois de septembre à octobre 2024, et va se tenir dans plusieurs villes du pays, à savoir San-Pedro, Sassandra, Soubré et Toumodi.



Selon le conseiller technique, ces ateliers ont pour objectif d’approfondir les connaissances et les concepts associés sur les changements climatiques et de faciliter l’intégration des enjeux climatiques dans les politiques nationales, locales et sectorielles.