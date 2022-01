Côte d’Ivoire : les vendeuses du marché Gouro d’Adjamé réclament Ta Lou Irié Jeannette à la tête de la Comagoa

Les femmes du marché Gouro se réclamant de la Coopérative des vivriers du marché Gouro d’Adjamé (Comagoa), exigent le retour de Ta Lou Irié Jeannette, à la tête de la coopérative.



Elles l’on signifié au cours d’une assemblée générale tenue le 29 décembre 2021, qui a vu leur mobilisation, au club municipal de la commue d’Adjamé.



Au dire de Goua Bi Barthélemy, porte-parole de la coalition pour le soutien de Ta Lou Irié Jeannette : « La présidente Ta Lou Irié a été injustement évincée de son fauteuil de présidente de la Comagoa depuis le 23 avril 2012, par un noyau de ses plus proches collaborateurs, entré en dissidence ».



En outre, a-t-il expliqué : « Pendant que cette affaire était pendante devant la justice, les dissidents, n’ayant pas les documents légaux pour agir au nom de la coopérative vont contre toute attente, signer un contrat avec un promoteur pour la reconstruction du Gouro ».



Avant de déclarer : « Nous ne sommes pas contre la reconstruction, ni la modernisation du marché Gouro. C’est d’ailleurs bon pour le développement. Mais, nous nous opposons du fait que les contractants sont illégitimes et par conséquent tous les actes qu’ils posent sont nuls et de nul effet ».