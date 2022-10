Côte d’Ivoire : plus de 10,50 millions $ d'appui pour garantir l’accès à l’électricité

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement a autorisé le 3 octobre 2022, à Abidjan, un appui financier de 10,53 millions de dollars américains en faveur de la Côte d’Ivoire. L’objectif de ce financement est de permettre à l’État ivoirien de connecter 739 localités du milieu rural à une électricité de qualité, moins polluante et abordable. Le financement entre dans le cadre de la mise en œuvre du « Programme électricité pour tous » promu par le gouvernement ivoirien.



Le financement du guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement comprend un prêt de 8,26 millions de dollars et un don de 2,27 millions de dollars.



« Le projet aura de multiples impacts économiques pour l’économie nationale sur les plans financier et socio-économique. La baisse de la dépense en énergie, notamment pour les services d’éclairage des ménages ivoiriens à la suite de leur raccordement au réseau électrique, est un résultat important », a déclaré Marie-Laure Akin-Olugbade, directrice générale de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Ouest.



Le projet va permettre de réaliser des installations électriques intérieures et de raccorder, environ 71 660 ménages (dont 15% gérés par des femmes) au réseau électrique national, en plus de 7 168 centres professionnels (centres de santé, écoles, organisations paysannes féminines, artisans, etc.). Un appui logistique sera aussi donné à 100 groupements de femmes intervenant dans la zone du projet. Il consistera notamment en l’acquisition d’équipements électriques de production non polluants, suivant les besoins, au profit desdits groupements. Aussi, le projet va-t-il faciliter, l’obtention de stages pour les jeunes filles et garçons qui sortent des centres et écoles de formation professionnelle situés dans ces localités afin de faciliter leur insertion dans le milieu du travail.



Les 739 localités bénéficiaires du projet sont ainsi réparties : 313 localités situées dans le district des Montages à l’Ouest du pays et 426 autres situées dans deux districts du Nord (les Savanes et le Woroba) et un district du Nord-Est (le Zanzan).



Les bénéficiaires directs du projet sont le gouvernement ivoirien, Côte d’Ivoire Energies, la Compagnie ivoirienne d’électricité et les milliers de ménages qui vont être raccordés au réseau électrique à des conditions sociales ainsi que les centres professionnels (écoles, centres de formation, centres de santé, ateliers d’artisanat, groupements professionnels féminins, etc.) qui disposeront d’électricité pour leurs activités.



Outre ces bénéficiaires, ce sont toutes les populations vivant dans la zone d’influence du projet, estimées en juin 2022 à 500 000 personnes dont 51,7% de femmes qui bénéficieront de façon indirecte de ses effets positifs grâce à l’amélioration des services sociaux de base (écoles, centres de santé, etc.).