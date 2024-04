Côte d’Ivoire : plus de 205 000 actes d’état civil concernés par l’opération de numérisation à Grand-Bassam

L’information a été rendue publique par l’Office national de l’état civil et de l’identification (ONECI), à l’occasion de la cérémonie de remise de supports numérisés à la mairie de Grand Bassam, le lundi 08 avril 2024.



Le directeur général de l’ONECI, Ago Christian Kodia, a indiqué que le gouvernement a décidé de mettre en place un logiciel dans lequel les actes d’état civil pourront être protégés, conservés et digitalisés. En ce sens que l’usure du temps, les intempéries, voire les actions destructrices de l’homme, peuvent conduire à la perte d’informations importantes.



Et de souligner que la numérisation des actes de l'état civil revêt un caractère très important et s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de l’état civil et de l’identification. Selon lui, la numérisation permettra de faciliter la démarche administrative, de renforcer la transparence et la sécurité des données.



Toutes choses qui contribueront à l’instauration d’un état civil moderne et fiable. Ces informations relatives à l’état civil sont, à en croire Ago Christian Kodia, nécessaires pour la vie de l’homme et pour la société. Elles ont une valeur historique, économique et sociale.



Le directeur général de l’ONECI a fait savoir que la prochaine étape sera axée sur la digitalisation qui permettra aux populations d’obtenir même à distance leurs différents actes de mariage, de décès, de naissance, etc. Ago Christian Kodia a par ailleurs assuré que le choix de Grand-Bassam pour démarrer cette opération de numérisation n’est pas fortuit.



« Le registre de l’état civil de Grand-Bassam qui remonte à des siècles est le reflet silencieux de la vie de nos ancêtres. A Grand-Bassam, nous franchissons un nouveau cap dans la préservation de notre riche patrimoine culturel et historique », a-t-il affirmé.