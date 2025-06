Côte d’Ivoire : sept nouveaux établissements prennent en compte l’adéquation formation-emploi

Dans le cadre de la stratégie du gouvernement ivoirien visant à assurer la couverture du territoire national en établissements de formation professionnelle, sept nouveaux établissements publics ont été construits et équipés avec des technologies de pointe.



Situés à Ebimpé (Anyama), Yamoussoukro, Diabo, Dabakala, Kong, Korhogo et Gbéléban, ils ouvriront à la rentrée scolaire 2025-2026. Ces établissements s'inscrivent dans le Projet AVIC, un programme de conception, construction, équipement et assistance à la maintenance et à l'exploitation.



Ce projet vise à augmenter la capacité d'accueil du dispositif de l'Enseignement technique et la formation professionnelle, à rapprocher les offres de formation des populations, et à améliorer la qualité de la formation ainsi que l'employabilité des jeunes. L'information a été donnée par le conseiller technique du ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Fofié Koffi, également coordonnateur de l'unité de Gestion du Projet AVIC.



C'était ce mardi 3 juin 2025 à Abidjan-Plateau, au cours de "Tout Savoir Sur", la conférence de presse hebdomadaire du CICG. « J'invite les jeunes à rester attentifs et à se préparer afin de s'inscrire massivement aux prochains concours d'admission dans ces établissements », a-t-il lancé.



Les établissements AVIC offriront à terme une capacité d'accueil de 5 600 places, avec notamment 2 000 places à Ebimpé, 1 000 à Korhogo, 1 000 à Diabo, 500 à Yamoussoukro, 500 à Kong, 300 à Dabakala, et 300 à Gbéléban. Pour la rentrée scolaire prochaine, selon Fofié Koffi, ce sont environ 1 200 élèves qui sont attendus dans ces établissements.



Le représentant du ministre N'guessan Koffi a assuré que les filières proposées dans ces établissements répondront aux potentialités socio-économiques spécifiques de chaque région, avec pour objectif final de renforcer l'employabilité des jeunes et leur insertion durable sur le marché du travail. « Pour nous, il ne s'agit pas de former pour former. Il faut que nos diplômés à la sortie des établissements AVIC, puissent avoir un emploi dans une entreprise de la place ou s'auto employer », a-t-il insisté.



Pour atteindre cette ambition, le projet est développé en partenariat avec le secteur privé. Financé à hauteur de 146,56 milliards de FCFA, dont 85% par la République populaire de Chine et 15% par l'État de Côte d'Ivoire, le Projet AVIC est l'un des piliers du vaste plan national de construction de 154 établissements publics de formation professionnelle d'ici 2040. Il fait partie de la première phase de construction de 17 établissements de formation professionnelle actuellement en cours.



Il faut noter que le Projet AVIC contribue à révolutionner l'enseignement technique et la formation professionnelle, afin de faire passer de 5% à 15% la part de l'enseignement technique et professionnel dans les effectifs du secondaire général à l'horizon 2030.