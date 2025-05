Côte d’Ivoire : signature de trois conventions d’environ 90 milliards de FCFA avec la France

Dans le cadre du 3ème Contrat de désendettement et de Développement (C2D), la Côte d'Ivoire et la France ont signé, le 28 mai 2025 à Abidjan-Plateau, trois conventions de financement dans les domaines respectifs de la Santé, de l'Enseignement supérieur et de l'Education de base. Le montant total de ces 3 conventions est d'environ 90 milliards de FCFA.



A ladite signature, la partie ivoirienne était représentée par le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly. L’ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Belliard, et la directrice du département Afrique de l'Agence française de Développement (AFD), Sandra Kassab, ont, quant à eux, paraphé les documents pour le compte de la France.



Dans le domaine de la Santé, la première convention concerne le projet Bla Keklé, d'un montant de 19 milliards de FCFA. Ce projet vise à améliorer la santé maternelle et les droits de la santé sexuelle et reproductive. Dans le domaine de l'Enseignement supérieur, il s'agit du projet ADESTRI. Financé à hauteur de 23 milliards de FCFA, il permettra de renforcer significativement l'enseignement des sciences en Côte d'Ivoire.



Enfin, dans le domaine de l'Education de base, le projet PAREC, doté de 47 milliards FCFA, permettra à des dizaines de milliers d'adolescentes et adolescents d'accéder à un enseignement secondaire de qualité. « Ces trois projets sont tous en ligne avec le développement du capital humain qui constitue une priorité pour le gouvernement et se trouve dans le PND (Plan national de Développement) actuel et le futur PND en cours de finalisation », a indiqué dans son intervention le ministre Adama Coulibaly.



Poursuivant, il a confié qu'un montant additionnel d'un peu plus de 3 milliards FCFA provenant de la Fondation Bill Gates, viendra compléter ces financements de l'AFD. Le ministre des Finances et du Budget a enfin tenu à assurer que les ressources mises à disposition seront utilisées à bon escient.



Pour sa part, la directrice du département Afrique de l'AFD a fait remarquer que les trois conventions signées témoignent de l'engagement des deux parties en faveur d'un développement humain inclusif, durable et équitable. « Dans les secteurs sociaux en particulier, éducation et santé, les enjeux sont cruciaux et les efforts commencent à porter leurs fruits puisque la Côte d'Ivoire vient d'enregistrer un progrès important au classement IDH, en gagnant plus de 10 places en un an.



Ces avancées sont le reflet d'engagements forts et d'investissements constants, que l'AFD est heureuse d'avoir pu accompagner », a-t-elle rappelé. Le C2D a permis d'accompagner fortement la dynamique de reconstruction et de développement entreprise dans le pays depuis plus de 10 ans, dans de très nombreuses politiques publiques.