Côte d'Ivoire : un Parc des expositions ultra moderne inauguré à Abidjan

Mis en œuvre par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, le Parc des Expositions d'Abidjan est un complexe ultra moderne destiné à un usage polyvalent. Il possède des gradins rétractables permettant d'accueillir des conférences internationales (jusqu'à 5 000 personnes assises et 10 000 personnes debout), des salons (agriculture, automobile, jeunesse, tourisme...), des expositions commerciales, des concerts, des fêtes, des banquets, des manifestations politiques et des cérémonies de toutes sortes, explique le gouvernement.



Comprenant un grand hall d'exposition, un Convention Center de 5 000 places assises, un bâtiment administratif, un parking semi couvert de 800 places et divers ouvrages extérieurs, ce chef d’œuvre architectural est considéré comme le plus grand parc des parcs des expositions de l'Afrique de l'Ouest et d’Afrique subsaharienne francophone.



Le Convention Center a la forme d'une grande Nef centrale, développant environ 9 000 m² sous 35 mètres de haut. La toiture, largement débordante, projette un carré de 137 mètres de côté. Destiné à un usage polyvalent, il possède des gradins rétractables permettant d'accueillir des conférences internationales (jusqu'à 5 000 personnes), des salons (agriculture, automobile, jeunesse, tourisme...), des expositions commerciales, des concerts, des fêtes, des banquets, des manifestations politiques et des cérémonies de toutes sortes. Il est doté d’un écran de 30 m de long, l’un des plus grands au monde.



Le grand Hall d'exposition de 7 200 m² dispose de 15 mètres libres sous-plafond et peut être partagé en deux ou trois plus petits halls d'exposition. Construit de manière rationnelle et tramée, avec des dimensions et des hauteurs permettant de répondre aux exigences variées des exposants.



Une zone logistique desservie par une voie périphérique permet les livraisons, le dépotage et le stockage nécessaires au montage des expositions, sans venir perturber le flux des visiteurs. Un bâtiment administratif accueille un grand plateau de bureaux, un poste de sécurité, un poste de police, une infirmerie, des équipements techniques et des locaux de stockage. Un important parc de stationnement est prévu à l'entrée du site.



Le PEA, c’est aussi la toiture composée d'une succession de couches de différents types qui ont des fonctions acoustique et thermique. D’une superficie totale de 30 ha, le PEA est bâti sur une surface de 16 hectares. Ses clôtures s’étendent sur 2 km.



Situé à proximité de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le Parc des Expositions d'Abidjan a généré 700 emplois pendant sa construction.