Côte d’Ivoire : un éco-jogging pour renforcer la cohésion entre les travailleurs de G4S

L’entreprise de sécurité privée G4S a mobilisé l’ensemble de son personnel, pour une marche sportive assortie de ramassage d’ordures, dénommée : « éco-jogging ». C’était le 18 décembre 2021, à Abidjan-Cocody Riviera 3.



Partie du parking du lycée américain, cette marche sportive s’est ébranlée sur un parcours total d’environ 6 kilomètres, en passant par le rond point de la CIAD, puis celui de sol béni, pour revenir au point de départ. Avec une séance d’étirements d’une dizaine de minutes.



Selon le directeur commercial et marketing de l’entreprise, Ismaël Touré, « l’objectif était de réunir toutes les équipes, les fédérer autour d’un projet commun visant à impacter la communauté, pour marquer notre responsabilité sociétale et environnementale ».



Puis d’ajouter : « Nous voulons surtout passer le message de la fraternité, de cohésion et de solidarité à nos équipes ».



Il a indiqué que cet éco-jogging, qui a été fortement apprécié par les riverains, s’inscrit dans un certain nombre d’activités en vue, pour affirmer le leadership de l’entreprise. Avant de signifier : « Pour les prochaines années, cette activité se fera de façon éclatée sur toute l’étendue du territoire national et en simultanée ».



Pour Dr Zérédji Florence Eliane, médecin d’entreprise à G4S, « cette activité sportive permet à tout un chacun d’évacuer son stress quotidien et bruler les graisses, pour le bien-être physique ».



Elle a lancé un appel à tous, afin de manger moins salé et moins sucré, puis à pratiquer des exercices physiques pour assurer une bonne santé.



La directrice des ressources humaines, Marie Danielle Achi a pour sa part insisté sur la cohésion au sein des travailleurs, que ce genre d’activité vient apporter à l’entreprise.