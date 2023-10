Côte d'Ivoire : une politique budgétaire visant la transformation structurelle de l’économie en 2024

Ainsi, pour l’année 2024, la politique budgétaire sera orientée vers l’intensification des efforts de mobilisation des recettes intérieures, la gestion efficiente des charges de fonctionnement de l’État et la maîtrise de l’endettement public, en vue de soutenir davantage la transformation structurelle de l’économie et la couverture des besoins sociaux et sécuritaires, indique le gouvernement ivoirien.



Dans cette perspective, le projet de Budget de l’État pour l’année 2024 privilégie les investissements dans les secteurs moteurs de la croissance, le renforcement des infrastructures socio-économiques, la consolidation du dispositif sécuritaire et l’accroissement des dépenses en faveur de la réduction de la pauvreté et des disparités sociales, notamment à travers la poursuite de la mise en œuvre du Programme Social du Gouvernement (PSGouv) 2021-2025, avec un accent particulier accordé à la jeunesse à travers le Programme Jeunesse du Gouvernement (PJGouv) 2023-2025.



Pour garantir l’atteinte de ces objectifs majeurs, le projet de Budget pour l’année 2024 est structuré en 31 dotations et 134 programmes, déclinés au sein des Institutions et des Ministères. Il s’équilibre globalement en ressources et en charges à 13 720,7 milliards de francs CFA, contre 11 694,4 milliards de francs CFA en 2023, soit une progression de 17,3%.