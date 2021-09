Coup d'État : la CEDEAO suspend la Guinée de toutes ses instances

Les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont réunis mercredi pour examiner la situation en Guinée à la suite du coup d'État ayant conduit au renversement du président Alpha Condé.



La CEDEAO a décidé de suspendre la Guinée de toutes ses instances et a souhaité que cette décision soit endossée par l'Union africaine et les Nations Unies.



Les États se sont dit très préoccupés par le coup de force. Ils ont exigé la libération du président Alpha Condé et un retour à l'ordre constitutionnel dans les meilleurs délais.



Le sommet s'est tenu par visioconférence. Le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Alpha Barry, a informé qu'une mission de haut niveau sera dépêchée jeudi en Guinée pour discuter avec les nouvelles autorités. À l'issue de la mission, la CEDEAO réexaminera ses positions.