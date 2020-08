Coup de force au Mali : Le Tchad condamne et appelle au dialogue pacifique

Le ministère tchadien des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger a condamné mercredi "avec la dernière énergie le coup de force orchestré au Mali."



Il a exprimé "son attachement indéfectible à l’ordre constitutionnel et aux respects des institutions établies."



Le Tchad exhorte la classe politique malienne à "suivre la voie du dialogue pacifique pour résoudre les problèmes internes actuels dans l’intérêt de leur pays et du peuple malien."